Trabzon'da sağanak
1 saat önce
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:20 Kaynak: AA
'un Ortahisar
ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde etkili gök gürültülü sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu.
Su birikintileri araçların trafikte seyretmesini de zorlaştırdı.
Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise çevredeki iş yerlerine sığındı.
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