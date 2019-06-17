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Trabzon'da sağanak

1 saat önce

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde etkili gök gürültülü sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu.
Su birikintileri araçların trafikte seyretmesini de zorlaştırdı.
Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise çevredeki iş yerlerine sığındı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:20 Kaynak: AA
Ortahisar, Trabzon, Güncel
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