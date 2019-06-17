Trabzon'da sağanak
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Trabzon'da akşam saatlerinde etkili sağanak sonucu tavanında su sızıntıları oluşan bir alışveriş merkezinde, çökme riskine karşı vatandaşlar tahliye edildi.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:04 Kaynak: AA
'da akşam saatlerinde etkili sağanak sonucu tavanında su sızıntıları oluşan bir alışveriş merkezinde, çökme riskine karşı vatandaşlar tahliye edildi. Ortahisar
ilçesinde akşam saatlerinde etkili gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşandı.
Belediye ekipleri su birikintisi yaşanan cadde ve sokaklarda çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu suların çekilmesiyle trafik akışı sağlandı.
Kentte bir AVM'nin tavanında ise sağanağın ardından su sızıntıları oluştu.
Su sızıntısının olduğu alanda güvenlik tedbiri alan yetkililer, su birikintisi dolayısıyla tavanın çökme riskine karşı AVM'de bulunan vatandaşları ve çalışanları kontrollü şekilde tahliye etti.
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