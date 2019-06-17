Son Dakika Haberleri: Trabzon'da sağanak
Son Dakika Güncel Haber

Trabzon'da sağanak

1 saat önce

Trabzon'da akşam saatlerinde etkili sağanak sonucu tavanında su sızıntıları oluşan bir alışveriş merkezinde, çökme riskine karşı vatandaşlar tahliye edildi.

Trabzon'da akşam saatlerinde etkili sağanak sonucu tavanında su sızıntıları oluşan bir alışveriş merkezinde, çökme riskine karşı vatandaşlar tahliye edildi.
Ortahisar ilçesinde akşam saatlerinde etkili gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşandı.
Belediye ekipleri su birikintisi yaşanan cadde ve sokaklarda çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu suların çekilmesiyle trafik akışı sağlandı.
Kentte bir AVM'nin tavanında ise sağanağın ardından su sızıntıları oluştu.
Su sızıntısının olduğu alanda güvenlik tedbiri alan yetkililer, su birikintisi dolayısıyla tavanın çökme riskine karşı AVM'de bulunan vatandaşları ve çalışanları kontrollü şekilde tahliye etti.
Trabzon'da sağanak
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:04 Kaynak: AA
Ortahisar, Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Koyun peynirine talep arttı, vatandaşlar günlerce sipariş için bekliyor Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: 'Çaldılar' deyince ses CHP'den geliyor, demek ki bir şey var Diyanet İşleri Başkanlığından Mursi kararı! 81 ilde gıyabi cenaze namazı kılınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 00:38:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da sağanak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]