Son Dakika Haberleri: Trabzon'da sağanak
Son Dakika Güncel Haber

Trabzon'da sağanak

2 saat önce

Trabzon'un Araklı ilçesinde yoğun sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Trabzon'da sağanak, System.String[]
Trabzon'un Araklı ilçesinde yoğun sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
İlçe merkezinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Araklı ilçesi ile bazı mahalleri arasında ulaşımı sağlayan yollarda su seviyesinin yükselmesi sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı araçlar yollarda biriken suda mahsur kaldı.
Sağanağın en fazla etkili olduğu Yeşilyurt Mahallesi'nde ise bir çok ev ve iş yerini su bastı. Mahallede bazı yollarda heyelanlar meydana geldi.
Su baskınlarının ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, iş makineleri, Araklı Belediyesi ekipleri ile 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri de bölgeye yönlendirildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:42 Kaynak: AA
, araklı, su, trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beylikdüzü'nde kadını bıçakla rehin aldı Trabzon'un Araklı ilçesinde HES borusu patladı: 4 kayıp Yeni Akit yazarı Murat Alan'a saldıran 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını Alman basınında: AK Parti strateji değiştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 17:54:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da sağanak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]