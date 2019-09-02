Son Dakika Haberleri: Trabzon'da sağanak - Araklı-Bayburt kara yolu ulaşıma yeniden açıldı
Son Dakika Güncel Haber

Trabzon'da sağanak - Araklı-Bayburt kara yolu ulaşıma yeniden açıldı

3 saat önce

Trabzon'un Araklı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle kapanan Araklı-Bayburt kara yolu ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma yeniden açıldı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle kapanan Araklı- Bayburt kara yolu ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma yeniden açıldı.

Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle Ağnaz Köprüsü bölgesinde Birlik Deresi'nden gelen taşkının beraberinde getirdiği toprak parçalarının yolu trafiğe kapattığını söyledi.

İlçede karayolları ve belediye ekiplerinin vakit kaybetmeden olay yerine geldiğini dile getiren Çetin, "Ekiplerimiz, iş makineleriyle gerekli çalışmaları yaptı. Yaşanan sıkıntıları ilgili kurumlarımızla birlikte en kısa sürede çözüme kavuşturduk." dedi.

Çetin, çalışmalar sonucunda Araklı- Bayburt kara yolunda ilk olarak kontrollü şekilde trafik sağlandığını daha sonra ise tamamen açıldığını belirterek, onarım çalışmalarının da tamamlandığını ifade etti.

Mehmet Nuri, Trabzon, Bayburt, Araklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti MYK'da ihracı istenen Özdağ ve Başçı'dan ilk açıklama
AK Parti MYK'da Ahmet Davutoğlu ve üç isme ihraç kararı çıktı Eşini boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu 17. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 02:38:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da sağanak - Araklı-Bayburt kara yolu ulaşıma yeniden açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]