Son Dakika Haberleri: Trabzon'da sağanak etkili oldu
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Trabzon'da sağanak etkili oldu

28 dakika önce

TRABZON'da, aniden bastıran şiddetli yağmurda yollar, kısa sürede göle döndü.

Trabzon'da sağanak etkili oldu, System.String[]


TRABZON'da, aniden bastıran şiddetli yağmurda yollar, kısa sürede göle döndü. Yağmurdan korunmak isteyenler, saçak altlarına ve dükkanlara sığındı. Kentte, öğleden sonra etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmurda cadde ve sokaklar, kısa sürede göle döndü. Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti. Yağmurdan korunmak isteyenler ise saçak altlarına ve dükkanlara sığındı.

- Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:43 Kaynak: DHA
Trabzon, Güncel
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