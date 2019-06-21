Son Dakika Haberleri: Trabzon'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü
Son Dakika Güncel Haber

Trabzon'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü

1 saat önce

TRABZON'da etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Trabzon'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü, System.String[]
TRABZON'da etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. 
Trabzon'da gece yarısı etkisini artıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde mahallelerde cadde ve sokaklar göle döndü, bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı araçlar da yolda kaldı. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda tıkanan rögarları açmak için çalışma gerçekleştirdi. Kentte bir süre elektrik kesintisi yaşandı. 
Bu arada yağışların yarın akşam saatlerine kadar süreceği bilgisi üzerine belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlar sel, heyelan ve su baskınlarına karşı uyarılarak dikkatli olmaları istendi.


- Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:00 Kaynak: DHA
Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araklı'daki sel felaketinden korkunç görüntüler geldi! Sağanak yağışın etkili olduğu Beykoz'da göle dönen yolda minibüs mahsur kaldı Erdoğan'dan teröristbaşı Öcalan'ın 23 Haziran çağrısına ilk yorum: Ciddi bir iktidar mücadelesi var Teröristbaşı Öcalan'ın İstanbul seçimi için tarafsızlık çağrısına HDP'den yanıt geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 03:07:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]