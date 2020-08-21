Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Öğle saatlerinde başlayan sağanağa kent sakinleri hazırlıksız yakalandı. Yağışın etkisini artırmasıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 13:39

Kaynak: AA

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