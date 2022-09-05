Trabzon'da sağanak etkili oldu - Son Dakika
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Trabzon'da sağanak etkili oldu

05.09.2022 21:24
Trabzon'da sağanak etkili oldu

Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışın ardından Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı kesimleri ile Ortahisar ve Yomra ilçelerinin bazı bölgelerinde ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Bazı araçlar yollarda biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, sorun yaşanan bölgelere müdahalede bulundu.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda gezen bazı turistlerin, yağış nedeniyle sık sık fotoğraf çektikleri görüldü.

Öte yandan Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ortahisar ve Yomra ilçelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, etkisini arttırarak yerel kuvvetli yağış şeklinde devam edeceği, bu nedenle ani sel, su baskını, dolu, yıldırım, heyelan gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Karadeniz Sahil Yolu, Ortahisar, Trabzon, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da sağanak etkili oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Trabzon'da sağanak etkili oldu - Son Dakika
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