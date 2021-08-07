TRABZON'DA SAĞANAK YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ - Son Dakika

TRABZON'da etkili olan sağanak, cadde ve yolları göle çevirdi, sürücü ve yayalar, zor anlar yaşadı.

Kentte öğle saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 40 dakika süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Karadeniz Sahil Yolu'nda kalan araçlar kuyruk oluşturdu. Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi mevkisinde oluşan göletler nedeniyle sürücü ve yayalar da zor anlar yaşadı. Yeşiltepe Mahallesi'nde 2 kişi otobüs durağına sığınırken, bazı vatandaşlar da tıkanan mazgalları açmaya çalıştı.

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), karayolları ve itfaiye ekipleri de su baskınlarına müdahale edip, tıkanan mazgalları açarak yolda biriken suyu da tahliye etmeye çalıştı.