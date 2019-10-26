Son Dakika Haberleri: Trabzon'da sağanak yolları göle çevirdi
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Trabzon'da sağanak yolları göle çevirdi

1 saat önce

Trabzon'da sağanak yolları göle çevirdiTRABZON'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Trabzon'da sağanak yolları göle çevirdi

TRABZON'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Trabzon'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ortahisar ilçesinde sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan göletler nedeniyle Pelitli mevkiinde trafik akışı bir süre durdu. Karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekiplerinin müdahalesi ile yol trafiğe açıldı. Trafik akışıda bir süre sonra normale döndü.

Trabzon'da sağanak yolları göle çevirdi

Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:02 Kaynak: DHA
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