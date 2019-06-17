Trabzon'da sağanak yolları göle çevirdi (2)
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UÇAĞIN ZORLU İNİŞİ KAMERADATrabzon'da akşam saatlerinde şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:26 Kaynak: DHA
UÇAĞIN ZORLU İNİŞİ KAMERADA
Trabzon'da akşam saatlerinde şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Trabzon Havalimanı pisti de sağanak yağış nedeniyle göle döndü. Bu sırada İstanbul-Trabzon seferini yapan bir yolcu uçağının pilotları piste zorlu bir iniş gerçekleştirdi. Uçağın tekerlerinin piste konması ile birlikte su birikintileri çevreye sıçradı. O anlar kameraya anbean yansıdı. Sorunsuz şekilde inişi tamamlayan uçak aprona yanaştı.
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