Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Sağlık Bakanlığı Tasarruf Takip Ofisi bilgilendirme toplantısı
Son Dakika Güncel Trabzon'da Sağlık Bakanlığı Tasarruf Takip Ofisi bilgilendirme toplantısı

Trabzon'da Sağlık Bakanlığı Tasarruf Takip Ofisi bilgilendirme toplantısı

58 dakika önce

Trabzon'da, Sağlık Bakanlığınca bölge illerin katılımıyla kamu kaynaklarını daha verimli kullanmak, maliyetleri ve harcamaları azaltmak amacıyla sağlık hizmetlerinin tümünü kapsayan Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Program (TGAP) kültürü anlatıldı.

Trabzon'da Sağlık Bakanlığı Tasarruf Takip Ofisi bilgilendirme toplantısı, System.String[]

Trabzon'da, Sağlık Bakanlığınca bölge illerin katılımıyla kamu kaynaklarını daha verimli kullanmak, maliyetleri ve harcamaları azaltmak amacıyla sağlık hizmetlerinin tümünü kapsayan Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Program (TGAP) kültürü anlatıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre Merkezinde, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen Sağlık Bakanlığı Tasarruf Takip Ofisi 6'ncı bilgilendirme toplantısına, Rize, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars illerinin sağlık müdürleri, hizmet başkanları ile hastane yöneticileri katıldı.

Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim Bener, toplantıda yaptığı konuşmada, sağlık alanında kaynakların verimli kullanılması gerektiğine vurgu yaptı.

Sağlık hizmetine ihtiyacı olan her vatandaşa hizmet ulaştırmanın birinci öncelikleri olduğunu belirten Bener, "Yapmış olduğumuz bu toplantı bir farkındalık toplantısı. İl yöneticilerimiz ve hastane idarecilerimizle bir araya gelmeyi önemsiyoruz. Bu kültürü sürekli hale getirmemiz gerekiyor. Sağlık tesislerimizin sorunlarını çok iyi biliyoruz. Düzeltilmesi gereken alanlara dokunmak zorundayız." dedi.

Bener, Bakan Yardımcılığına bağlı olarak faaliyetlerin yürütülmesi maksadıyla TGAP Ofisi'nin kurulduğunu ifade ederek, ofis tarafından takibinin yapılarak TGAP ile kamu maliyesinde kalıcı iyileştirmeler sağlanacağını söyledi.

Bener, şunları kaydetti:

"Bu birim, kamu bütçesindeki harcama ve gelir kalemlerini finansal ve sosyoekonomik açıdan analiz edip gelir artırıcı programlar ile çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Sağlık hizmetlerinden ödün vermeden imkanlar ve kaynaklar ölçüsünde süreçleri yönetme gayreti göstereceğiz. Sağlık tesislerimiz rollerine uygun plan ve harcama yapmalı. Gider artışını önleyecek tedbirler almalı."

Toplantının teşvik çalıştayı olduğunu aktaran İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ise "Tasarruf bizim toplumumuzda çok önemsenmemiş bir konu. Son yıllarda Bakanlığımız öncü bir kuruluş olarak tasarrufa yönelik çok teşvik edici çalışmalar yaptı. Tıbbi cihaz kullanımı, hastane işletmesi gibi tasarruf konularında üniversitelerde tasarrufun ders eklenmesini okutulmasını öneriyorum." diye konuştu.

Toplantıda, Sağlık Bakanlığı daire başkanları da sunum yaptı.

Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:58 Kaynak: AA
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