Trabzon'da sağlık çalışanları için 7 bin 437 fidan dikildi - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin başlattığı "Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı" kampanyası kapsamında, Trabzon'da sağlık çalışanları için 7 bin 437 fidan dikildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca geçen yılın sonunda uygulanan "Geleceğe Nefes Ol" fidan bağışı kampanyasının büyük rağbet gördüğü hatırlatıldı.

Kampanyanın bu kez sağlık çalışanları için başlatıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakan Pakdemirli'nin 81 ilde 1 milyon 61 bin 635 fidan dikileceğini ve her birine sağlık çalışanlarının adının verileceğini duyurması üzerine Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Bu kapsamda Trabzon'da kahraman sağlık çalışanları için 7 bin 437 fidan dikimi gerçekleştirildi."

Kovid-19 nedeniyle yaşanan zor günleri geride bırakmak için verilen mücadeledeki en büyük payın sağlık çalışanlarına ait olduğu vurgulanan açıklamada, "Pandemi süresince gece gündüz demeden sabır, özveri ve gayretle mesleğini icra eden, kendini insanlığa hizmet etmeye adayan sağlık kahramanlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.