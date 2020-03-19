Trabzon'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

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Trabzon'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek
6 saat önce
Erzurum ve Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına, vatandaşlar alkışlarla destek verdi.
Erzurum ve Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına, vatandaşlar alkışlarla destek verdi.
Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruların ardından saat 21.00'da ev ve iş yerlerinin pencerelerine çıkan vatandaşlar sağlık çalışanlarını alkışlarla destekledi.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yaptıkları fedakarca çalışmalarda, sağlık ekiplerinin yalnız olmadıklarını göstermek için alkışlarıyla destek veren vatandaşlar, eylemlerini bir dakika sürdürdü.
Bazı vatandaşlar ise alkış tutmanın yanı sıra ev ve iş yerlenin ışıklarını da bir dakika boyunca yakıp söndürdü.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:02 Kaynak: AA
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