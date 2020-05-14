Trabzon'da sağlık çalışanlarına moral için bando konseri düzenlendi - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bandosu, sağlık çalışanlarına moral amacıyla Vakfıkebir Devlet Hastanesi önünde konser verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde yoğun çalışma gösteren sağlık çalışanlarına moral amacıyla Vakfıkebir Devlet Hastanesi önünde konser düzenlediği belirtildi.

Belediyenin, Kovid-19 ile mücadele sürecinin ilk gününden itibaren gece gündüz demeden mesai yapan sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Belediye bando ekibinin konserinin başlamasıyla kısa bir mola veren ve hastane bahçesine inen sağlık çalışanları tempo tutarak eğlenceli vakit geçirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik desteklerin devam edeceği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Sağlık çalışanlarımız, pandemi süresince gece gündüz demeden yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi olarak ilk günden itibaren her koşulda maddi manevi yanlarında olmaya özen gösterdiğimiz sağlık çalışanlarımıza düzenlediğimiz konserle bir nebze de olsa moral vermek istedik. Etkinlikten memnun kalan sağlık çalışanlarımızın eğlenceli vakit geçirmesi, bizleri de mutlu etti. Hastaları sağlığına kavuşturmak için büyük bir sabır ve özveri ile mesai yapan sağlık çalışanlarımıza desteğimiz devam edecek."