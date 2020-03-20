Trabzon'da sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz - Son Dakika

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Trabzon'da sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz
6 saat önce
Trabzon'da sağlık çalışanları toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak.
Trabzon'da sağlık çalışanları toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Twitter hesabından, "Tüm sağlık çalışanlarımız, koronavirüs ile mücadele süresince Büyükşehir Belediyemizin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacaktır." paylaşımında bulundu.
Zorluoğlu, sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:12 Kaynak: AA
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