Trabzon'da sağlıkçılar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Trabzon'da görev yapan sağlık çalışanları, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, oy kullandı.

Ortahisar ilçesinde doktor ve ebe olarak görev yapan bazı sağlık personeli, AA foto muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Fotoğrafları inceleyen sağlıkçılar, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal", haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" ile Tayfun Coşkun'un "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu", spor kategorisinde ise Erçin Ertürk'ün "Antrenmanlarını evinin bahçesindeki portatif havuzda yapıyor" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Doktor Oğuz Kara, AA'nın 100 yıllık kurum olduğunu belirterek, "Doğru ve güvenilir habere en kısa zamanda ulaşabilmek adına AA'nın yaptığı çalışmaları yakından takip etmekteyiz." dedi.

Kara, sağlık personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında yaşadıkları yoğunluğu anlatarak, fotoğraflara oy verirken de buna dikkat ettiklerini aktardı.

Dünyanın Kovid-19 açısından zor dönemden geçtiğini vurgulayan Kara, "Fotoğraflarda, hasta insanlarımıza hayat veren, soluk alıp vermeleri için mücadele eden meslektaşlarımın mücadelesini anlatan fotoğraflara oy verdik." dedi.