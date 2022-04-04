Trabzon'da "Sahipsiz Canlar Sevgi Merkezi"nde etkinlik düzenlendi - Son Dakika
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Trabzon'da "Sahipsiz Canlar Sevgi Merkezi"nde etkinlik düzenlendi

04.04.2022 16:49
Trabzon'da "Sahipsiz Canlar Sevgi Merkezi"nde etkinlik düzenlendi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca Beşirli Mahallesi'nde bulunan "Sahipsiz Canlar Sevgi Merkezi"nde düzenlenen etkinliğe, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, Trabzonspor'un futbolcusu Manolis Siopis ve eşi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Sebahattin Yazıcı, TRAHAYKO, ÇEVHAYKO derneği üyeleri ve öğrencilerin katıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorluoğlu, 3 yıllık görev süresi içerisinde sahipsiz hayvanlara yönelik barınakta laboratuvar, röntgen, ultrason ve yeni doğan ünitesi gibi tıbbi cihazlarda iyileştirmeler yaptıklarını belirtti.

Zorluoğlu, hayvanların kendileri için çok kıymetli olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Rehabilitasyon merkezimizin yan tarafına doğal yaşam alanı oluşturmak için de projemiz var. İnşallah hayvansever derneklerimizle el ele vererek sahipsiz canlara dönük çok daha etkili çözümleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Biz onların da belediyesiyiz anlayışıyla çalışmaya ve sevimli dostlarımızın her koşulda yanlarında olmaya devam edeceğiz."

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Büyükşehir Belediyesi, Murat Zorluoğlu, 4 Nisan, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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