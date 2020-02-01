Trabzon'da sahte diplomayla işe girdiği iddia edilen kişi hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da sahte diplomayla işe girdiği iddia edilen kişi hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Trabzon'da sahte diplomayla işe girdiği iddia edilen kişi hakkında soruşturma başlatıldı

7 saat önce

Trabzon'da sahte diploma ve diğer belgelerle işe girdiği tespit edilen kişi hakkında soruşturma açıldı.

Trabzon'da sahte diplomayla işe girdiği iddia edilen kişi hakkında soruşturma başlatıldı, System.String[]

Trabzon'da sahte diploma ve diğer belgelerle işe girdiği tespit edilen kişi hakkında soruşturma açıldı.

Yaklaşık bir yıl önce DSİ Trabzon Bölge Müdürlüğünde işe giren A.R.T'nin (44), sahte diploma ve ustalık belgeleriyle işe alındığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

DSİ Trabzon Bölge Müdürlüğünün müracaatı üzerine, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan inceleme sonucunda, işçinin meslek lisesi diploması ve ustalık belgesinin sahte olduğu anlaşıldı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca, A.R.T. hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşu zararına dolandırıcılık" suçlarından dava açıldı.

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Babasının silahı ile oynayan 17 yaşındaki Armağan, kendini vurdu
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında maske kullananların sayısı her geçen gün artıyor Mahmud Abbas'tan Trump'a yanıt: Tarihe Kudüs'ü satan bir lider olarak geçmeyeceğim 8 milyon dolarlık bağışla gündeme gelen Kızılay'da bu kez cinsel istismar skandalı!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 18:34:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'da sahte diplomayla işe girdiği iddia edilen kişi hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]