Üye Girişi
TRABZON'DA 'SAHTE İÇKİ' OPERASYONU; 2 GÖZALTI - Son Dakika

TRABZON'DA 'SAHTE İÇKİ' OPERASYONU; 2 GÖZALTI

22.02.2022 11:18

TRABZON'da polisin bir eve yaptığı baskında 33 litre sahte içki ile yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

TRABZON'da polisin bir eve yaptığı baskında 33 litre sahte içki ile yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinde sahte alkol imal ettiği istihbaratı üzerine şüpheli M.K. ve E.Y.'yi takibe aldı.Takibin ardından ekiplerce eve baskın düzenledi. Baskında; içki imalatında kullanılan 31 şişe içerisinde 33 litre sahte içki, 6 litre etil alkol, 315 şişe kapağı, 150 boş şişe, 504 sahte bandrol ile içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgusu için emniyete götürüldü.

TRABZON'DA 'SAHTE İÇKİ' OPERASYONU; 2 GÖZALTI
TRABZON'DA 'SAHTE İÇKİ' OPERASYONU; 2 GÖZALTI
TRABZON'DA 'SAHTE İÇKİ' OPERASYONU; 2 GÖZALTI

YORUMLAR
500
TRABZON'DA 'SAHTE İÇKİ' OPERASYONU; 2 GÖZALTI TRABZON'DA 'SAHTE İÇKİ' OPERASYONU; 2 GÖZALTI Kaçakçılık operasyonunda binlerce ürün ele geçirildi Kaçakçılık operasyonunda binlerce ürün ele geçirildi Edirne'de 22 şişe kaçak içki ele geçirildi Edirne'de 22 şişe kaçak içki ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZON'DA 'SAHTE İÇKİ' OPERASYONU; 2 GÖZALTI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:19 Altın fiyatları son iki ayın zirvesini gördü: 845 TL
11:19 Ukrayna-Rusya gerilimi doları fırlattı: 13,76
11:16 Rusya ile Ukrayna savaşırsa, Türkiye'de ekmek fiyatları fırlayacak! Uzmanlar: 5 TL'yi geçebilir!
10:02 Bu zamanda kardeşine bile güvenmeyeceksin! 115 bin TL borç yaptı, evine icra geldi
10:57 Aslı Bekiroğlu, Kubilay Aka ile el ele görüntülendi!
10:45 Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanıyan Putin ne istiyor? İşte o soruların yanıtları
10:37 "Parasız adam, gereksiz adam" sözleriyle gündemde yer alan Gizem Tuncer, yeni polemiğin fitilini ateşledi
10:31 Rusya'dan Ukrayna'da Gürcistan taktiği: 14 yıl sonra metin aynı, şehirler farklı! Güney Osetya ve Abhazya yerine, Donetsk ve Lugansk!
10:29 Genç kalecimiz paylaşılamıyor! Chelsea ve Nice, Ersin Destanoğlu için karşı karşıya!
10:26 Üç yetim kardeşten sevindiren haber geldi!
Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 11:26:30. #1.13#
SON DAKİKA: TRABZON'DA 'SAHTE İÇKİ' OPERASYONU; 2 GÖZALTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement