TRABZON'DA 'SAHTE İÇKİ' OPERASYONU; 2 GÖZALTI - Son Dakika

TRABZON'da polisin bir eve yaptığı baskında 33 litre sahte içki ile yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinde sahte alkol imal ettiği istihbaratı üzerine şüpheli M.K. ve E.Y.'yi takibe aldı.Takibin ardından ekiplerce eve baskın düzenledi. Baskında; içki imalatında kullanılan 31 şişe içerisinde 33 litre sahte içki, 6 litre etil alkol, 315 şişe kapağı, 150 boş şişe, 504 sahte bandrol ile içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgusu için emniyete götürüldü.