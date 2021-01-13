Trabzon'un Vakfıkebir ilçesindeki operasyonda 12 litre kaçak alkol, 34 litre etil alkol ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, ilçe emniyet ekiplerince "sahte/kaçak alkollü içki" suçunun işlendiğine dair elde edilen bilgiler neticesinde şüpheli C.K'nin ev ve eklentisine operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında, 12 litre kaçak alkol, 34 litre etil alkol, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 137 adet fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika