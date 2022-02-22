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Son dakika haberleri! Sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

22.02.2022 11:28

Son dakika gelişmesine göre Trabzon'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik düzenlenen operasyonda M.K. ve E.Y'nin ikametinde arama yapıldı.

Aramada 33 litre sahte alkollü içki, 6 litre içki imalatında kullanılan etil alkol, içki imalatında kullanılan 315 şişe kapağı, 150 boş cam şişe, 504 sahte Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu bandrolü, anason aroması, votka aroması ile çeşitli araçlar ele geçirildi.

Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haberleri! Sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı
Son dakika haberleri! Sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı
Son dakika haberleri! Sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı
Son dakika haberleri! Sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

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Kaçakçılık, Trabzon, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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