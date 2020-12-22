Son dakika! Sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Trabzon'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ortahisar ilçesinde sahte alkol operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyonda, 870 litre etil alkol, 16 litre sahte içki, çok sayıda cam şişe, şişe kapağı ve çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan O.S. ve M.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.