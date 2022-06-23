İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince içki kaçakçılığı ve sahteciliğin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında M.A'nın ev ve eklentilerine operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika: Sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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