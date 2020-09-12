Trabzon'da saklandığı evde yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı Gümüşhane'de tutuklandı - Son Dakika

Trabzon'da yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Gümüşhane yapılanmasında kamu personelinden sorumlu "mahrem imamı" olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında 5 yıldır arama kararı bulunan ve Trabzon'un Akçaabat ilçesinde saklandığı örgüt evinde yakalanan, ByLock kullanıcısı ve FETÖ/PDY'nin Gümüşhane yapılanmasında kamu personelinden sorumlu "mahrem imamı" olduğu iddia edilen N.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından N.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.