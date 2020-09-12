Trabzon'da saklandığı evde yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı Gümüşhane'de tutuklandı - Son Dakika

Trabzon'da yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Gümüşhane yapılanmasında kamu personelinden sorumlu "mahrem imamı" olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında 5 yıldır arama kararı bulunan ve Trabzon'un Akçaabat ilçesinde saklandığı örgüt evinde yakalanan, ByLock kullanıcısı ve FETÖ/PDY'nin Gümüşhane yapılanmasında kamu personelinden sorumlu "mahrem imamı" olduğu iddia edilen N.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından N.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 17:23 - Kaynak: AA
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