Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Saman Yüklü Kamyon Devrildi, Yol Kapandı

Trabzon'da Saman Yüklü Kamyon Devrildi, Yol Kapandı

16 dakika önce

TRABZON'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan saman yüklü kamyon, devrildi.

Trabzon'da Saman Yüklü Kamyon Devrildi, Yol Kapandı, System.String[]
TRABZON'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan saman yüklü kamyon, devrildi. Kaza sonrası, Karadeniz Sahil Yolu'na bağlantı yolu bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, saat 18: 00 sıralarında  Ortahisar ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'na bağlantı yolunda meydana geldi. Ali Eratan yönetimindeki 61 K 5187 plakalı kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü Ali Eratan ile yanındaki babası Turan Eratan yara almadan kamyondan çıktı. Devrilen kamyondaki saman balyaları ise yola saçıldı. Trafiğe kapanan yoldaki saman balyaları çevredekiler ve polis ekipleri tarafından kaldırıldı. Kamyonun çekici ile kaldırılmasının ardından 1 saat kapalı kalan yol, yeniden trafiğe açıldı. 

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:33 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Cep Telefonunu Kaybetti" Diye Eşini Öldürdü, Mahkemede "Kaza" Dedi Dolu Sebebiyle Kayganlaşan Yolda Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı Bakkaldan Dönerken Dereye Düşen 2 Kardeşten Biri Kayboldu, Diğeri Yaralı Kurtarıldı Terör Örgütü Propagandası Yapmaktan Gözaltına Alınan Şarkıcı Ferat Üngür, Serbest Bırakıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 21:49:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Saman Yüklü Kamyon Devrildi, Yol Kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]