TRABZON'DA ŞAMPİYONLUK BEKLENİYOR - Son Dakika
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TRABZON'DA ŞAMPİYONLUK BEKLENİYOR

30.04.2022 15:42

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında bu akşam sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında bu akşam sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma öncesinde bordo-mavili taraftarlar, kent meydanı ve stadyum çevresinde renkli görüntüler oluşturdu. Horon tepen Trabzonsporlu taraftarlar, meşale ve marşlar eşliğinde maç saatini bekliyor.

TRABZON BİSİKLET GRUBU'NDAN 'SİLAHA HAYIR' MESAJI

30 bisikletçi olarak Trabzonspor'a Antalyaspor maçı öncesi destek vermeye gelen Trabzon Bisiklet Grubu, Topluluğumuz tek bir amaç uğruna, bugün yaşanacak mutlulukta yer almak için pedala kuvvet dedik ve grup olarak maça geldik. Trabzonspor'un şampiyonluğuna imza atacağı bugünde biz de bu güzel ana ortak olacağız. Bugün coşku ve sevinç günü. Bugün silaha dair her şey bırakıldı ve herkes tüm heyecanını Trabzonspor için burada gösterecek? açıklaması yaptı.

TRABZON'DA ŞAMPİYONLUK BEKLENİYOR
TRABZON'DA ŞAMPİYONLUK BEKLENİYOR
TRABZON'DA ŞAMPİYONLUK BEKLENİYOR
TRABZON'DA ŞAMPİYONLUK BEKLENİYOR
TRABZON'DA ŞAMPİYONLUK BEKLENİYOR
TRABZON'DA ŞAMPİYONLUK BEKLENİYOR
TRABZON'DA ŞAMPİYONLUK BEKLENİYOR

YORUMLAR
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZON'DA ŞAMPİYONLUK BEKLENİYOR - Son Dakika


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