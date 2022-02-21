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Trabzon'da "şampiyonluk kupası" kırmızı ışıklarda yerini aldı - Son Dakika

Trabzon'da "şampiyonluk kupası" kırmızı ışıklarda yerini aldı

21.02.2022 15:54
Trabzon'da "şampiyonluk kupası" kırmızı ışıklarda yerini aldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzonspor'un şampiyonluk mücadelesindeki liderliği nedeniyle kentte bazı noktalarda yer alan kırmızı ışıklara "o sene, bu sene" ve şampiyonluk kupası çıkartması ekledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzonspor'un şampiyonluk mücadelesindeki liderliği nedeniyle kentte bazı noktalarda yer alan kırmızı ışıklara "o sene, bu sene" ve şampiyonluk kupası çıkartması ekledi.

Spor Toto Süper Lig'de 26 haftanın ardından 63 puanla liderliğini sürdüren Trabzonspor'a katkı sağlamayı amaçlayan Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Faroz Mahallesi'ndeki kırmızı ışıklarda farklı bir uygulamaya imza attı.

Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu güzergahta yer alan kırmızı ve sarı ışıklara "o sene, bu sene" yazısı yapıştıran ekipler, yeşil ışığa ise şampiyonluk kupasının çıkartmasını ekledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonluk süreciyle ilgili başka çalışmalarının olacağını söyledi.

İlk kez Faroz Mahallesi'nde yaptıkları farkındalık çalışmasına insanların da ilgi gösterdiğini ifade eden Bayraktar, "Bugünden itibaren de diğer kavşaklarda uygulanması için arkadaşlarımızın çalışmaları sürüyor. Trabzon'un tamamında 'bu sene, o sene' yazısı ve şampiyonluk kupası görünecek. Bunlara ilçelerde dahil olacak. Şampiyonluk sürecinde Trabzonspor için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Mahallede yaşayanlardan Rüştü Taç ise bordo-mavili takımın şampiyonluğa çok yakın olduğunu belirterek, "Ben 'şampiyon olduk' gözüyle bakıyorum. Şu andaki nesil şampiyonluk görmedi. Ben en son şampiyonlukta üniversitede öğrenci olduğumu hatırlıyorum. Bunun özlemi var. Bu yapılan da o özlemi niteleyen güzel bir yakıştırma oldu. İlerleyen zamanlarda daha farklı şeyler de olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ahmet İnce de yapılan uygulamanın orijinal bir buluş olduğuna işaret ederek, "Trabzonspor'un bu sene şampiyon olacağına inanıyoruz. Bu uygulamanın bir benzerinin olduğunu sanmıyorum. Dikkat çekti ve güzel oldu." ifadelerini kullandı.

Trabzon'da şampiyonluk kupası kırmızı ışıklarda yerini aldı
Trabzon'da şampiyonluk kupası kırmızı ışıklarda yerini aldı
Trabzon'da şampiyonluk kupası kırmızı ışıklarda yerini aldı
Trabzon'da şampiyonluk kupası kırmızı ışıklarda yerini aldı

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Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da 'şampiyonluk kupası' kırmızı ışıklarda yerini aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da "şampiyonluk kupası" kırmızı ışıklarda yerini aldı - Son Dakika
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