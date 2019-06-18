Trabzon'da sanayi sitesinde korkutan yangın
1 saat önce
Trabzon'un Sanayi Mahallesi'nde bulunan İpekyolu Sanayi Sitesi'nde hediyelik eşya üretimi yapan bir dükkanda sabah saatlerinde çıkan yangın çevre esnafına korkulu anlar yaşattı.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:22 Kaynak: İHA
'un Sanayi Mahallesi'nde bulunan İpekyolu
Sanayi Sitesi'nde hediyelik eşya üretimi yapan bir dükkanda sabah saatlerinde çıkan yangın çevre esnafına korkulu anlar yaşattı. Sabah
saatlerinde hediyelik eşya üretimi yapan dükkandan dumanlar yükselmesi üzerine çevre esnafı durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine intikal eden 5 araç ve yaklaşık 20 personelden oluşan ekip yangını kısa sürede kontrol altına alırken, yangının muhtemelen elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Yangın nedeniyle çevre esnafı büyük korku yaşarken, yangın sırasında dükkanda kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON
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