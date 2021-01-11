Trabzon'da şarampole yuvarlanan araçta sıkışan kişi kurtarıldı - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi 'nde şarampole yuvarlanan 34 NA 7256 plakalı hafif ticari araçta bulunan S.A ve T.A. yaralandı.

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