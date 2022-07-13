Alınan bilgiye göre, Erdoğdu Mahallesi'nde, Afganistan uyruklu O.Z. (18) ile F.H. (26) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Afganistan, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da satırlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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