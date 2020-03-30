Trabzon'da seferler durdu, firmalar kepenk indirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da seferler durdu, firmalar kepenk indirdi - Son Dakika

Trabzon'da seferler durdu, firmalar kepenk indirdi

6 saat önce

TRABZON'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculukların kısıtlanıp, valilik iznine bağlanmasının ardından otogardaki firmalarda seferler iptal edildi, bilet satış noktaları da brandayla kapatıldı.

Trabzon'da seferler durdu, firmalar kepenk indirdi, System.String[]

TRABZON'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculukların kısıtlanıp, valilik iznine bağlanmasının ardından otogardaki firmalarda seferler iptal edildi, bilet satış noktaları da brandayla kapatıldı.

Koronavirüs salgınına karşı Bilim Kurulu'nun önerisi üzerine alınan kararla şehirler arası yolculuklar, valilik iznine bağlanarak, kısıtlandı. Dün saat 17.00 itibarıyla firmalar tarafından seferler durduruldu. Memleketlerine gitmek isteyenler, otobüs biletlerini dün saat 17.00'den önceye alırken, bu saatten sonraya bilet alanlar ise seyahatlerini iptal ederek, valilik iznini beklemek zorunda kaldı.

Alınan kararlar kapsamında, Trabzon Şehirler Arası Terminali'nde yolcu taşımacılığı yapılan firmalarda, otobüs seferlerinin durdurulması kararı alındı. Seferleri iptal eden birçok firma tarafından otogardaki bilet satış yerlerinin önü ise brandayla kapatıldı. Polis ekipleri de otogarda devriye görevi yaparak, seyahat firmalarını denetledi. Kısıtlamalara rağmen kent dışına yolculuk yapmak için otogara gelenler de bilet satışı yapılmadığını öğrenince geri dönmek zorunda kaldı. Otobüs peronlarının boş olmasıyla Trabzon Otogarı, sessizliğe büründü. Kentte sadece ilçelere ulaşım sağlanan minibüsler ve toplu taşıma araçlarıyla 'sosyal mesafe' kuralları kapsamında hizmet veriliyor.

'SEFERLER DURDU'

Trabzon Otobüs İşletmeleri ve Acenteleri Derneği Başkanı Orhan Sungur, otogarda talep olmadığını, tüm seferlerin de durdurulduğunu söyledi. Sungur, "Şu anda Trabzon Otogarı'nda seferler durmuş durumda. İşletmelerimiz brandayla satış yerlerini kapatıyor. Dün birkaç yolcumuz için son kalan araçlarımız kaldırıldı, şu an için de ciddi bir talep yok zaten. Olması da mümkün değil herkes evinde, dışarı çıkmıyor. Her karar bizler için her şeyden önce insan sağlığı. Bu virüs öyle hafife alınacak bir şey değil. Artık insanlar ciddiyetin farkında. Tavsiyemiz şu; kimse evinden dışarı çıkmasın. Kaptanlarımız, çalışanlarımız risk altındaydı. Alınan kararları yerinde buluyoruz" dedi.

'KAPATTIK, BİLGİSAYARLARI SÖKTÜK'

Otobüs firması yetkilisi Gökmen Gömleksiz de "Seyahat izne tabi tutuldu ama firmalar haliyle sefer yapmıyorlar. Kentte insanlar valilikten izin alsalar bile sefer yok, otobüs yok. Biz de kapattık, bilgisayarları söktük. Geçici bir süre böyle kapalıyız. Sanırım bu 1-2 ay sürecek yani kimse bir yere gitmeyecek. Yolcularımız, vatandaşlarımız, bu süreçte biraz sabırlı olup, evlerinde kalsın. İnşallah bu durum biter, her şey normale döner. Önemli olan hepimizin sağlığı" diye konuştu.

MEYDAN VE SAHİLLER BOŞALDI

Öte yandan koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, 'evde kal' çağrılarına uyan kent sakinleri, sokağa çıkmamaya özen gösterirken, sahiller boş kaldı. Polis ve zabıta ekipleri, meydanlar ile sahil bandı ve yürüyüş yollarında önlemlerini sürdürdü. Sahil şeridinde polis ekipleri, devriye gezerken, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Uzunsokak, Kahramanmaraş ve Kunduracılar Caddesi'nin ise boş kaldığı görüldü. Trafik yoğunluğunun da azaldığı kentte özellikle cadde ve sokaklardaki sakinlik dikkat çekti. Cadde ve sokaklara çıkan az sayıda kişilerin de eldiven ve maske kullandığı görüldü.


Koronavirüs, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:52 Kaynak: DHA

Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek
Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerine kolaylık sağladı
Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü         
20:01
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı         
19:55
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz         
19:27
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti         
19:19
Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti         
19:12
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerine kolaylık sağladı Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerine kolaylık sağladı         
19:11
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim         
19:10
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi         
19:04
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi         
18:59
Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil         
18:51
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu         
18:07
Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım         
18:02
Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak         
17:56
Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek         
17:50
Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir         
17:34
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif         
17:34
Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki         
17:27
Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor         
17:27
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi         
17:03
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı         
17:01
Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir         
17:01
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu         
16:56
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi         
16:49
Şeyma Subaşı: 17 gün sonra ilk kez dışarı çıktım arkadaşlar Şeyma Subaşı: 17 gün sonra ilk kez dışarı çıktım arkadaşlar         
16:45
UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek         
16:44
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil         
16:38
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi         
16:33
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi         
16:29
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı         
16:28
"Evde kal" çağrısı yapan Grealish, dışarı çıkıp trafik kazası yaptı!         
16:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2020 20:24:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'da seferler durdu, firmalar kepenk indirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]