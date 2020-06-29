Trabzon'da "Şehit Mehmet Ayan" uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Trabzon'da "Şehit Mehmet Ayan" uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Trabzon'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Şehit Mehmet Ayan" adı verilen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Trabzon'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Şehit Mehmet Ayan" adı verilen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan beşi, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 22:09 Kaynak: AA
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