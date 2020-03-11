Trabzon'da şehit mezarındaki bayrağı değiştirirken akıma kapılarak ölen zabıta toprağa verildi - Son Dakika
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Trabzon'da şehit mezarındaki bayrağı değiştirirken akıma kapılarak ölen zabıta toprağa verildi

6 saat önce

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden zabıta memuru, toprağa verildi.

Trabzon'da şehit mezarındaki bayrağı değiştirirken akıma kapılarak ölen zabıta toprağa verildi, System.String[]

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden zabıta memuru, toprağa verildi.

Kaçak yapılarla ilgili denetim için Hıdırnebi Yaylasına giderken Kuruçam Mahallesi'nde bir şehit mezarında yıpranan Türk bayrağını değiştirmeye çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Akçaabat Belediyesinde görevli zabıta memuru Rüstem Çabuk (37) için Atatürk Parkı'nda tören düzenlendi.

Törende konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, hayatını kaybeden Çabuk'un ailesine sabır diledi.

Daha sonra Yıldızlı Merkez Camisine götürülen Çabuk'un cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

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Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:56 Kaynak: AA
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