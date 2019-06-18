Son Dakika Haberleri: Trabzon'da sel: 6 kişi hayatını kaybetti
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Trabzon'da sel: 6 kişi hayatını kaybetti

1 saat önce

Trabzon Valisi Ustaoğlu, Araklı'da yaşanan sel felaketiyle ilgili, "6 vatandaşımızın cesedine ulaştık. Tahmini de 4 tane şu an ulaşamadığımız vatandaşımız görünüyor.

Trabzon'da sel: 6 kişi hayatını kaybetti, System.String[]
Trabzon Valisi Ustaoğlu, Araklı'da yaşanan sel felaketiyle ilgili, "6 vatandaşımızın cesedine ulaştık. Tahmini de 4 tane şu an ulaşamadığımız vatandaşımız görünüyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:23 
Araklı, Trabzon, Ekonomi
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