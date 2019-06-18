Trabzon'da sel: 6 kişi hayatını kaybetti
1 saat önce
Trabzon Valisi Ustaoğlu, Araklı'da yaşanan sel felaketiyle ilgili, "6 vatandaşımızın cesedine ulaştık. Tahmini de 4 tane şu an ulaşamadığımız vatandaşımız görünüyor.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:23
Valisi Ustaoğlu, Araklı
'da yaşanan sel felaketiyle ilgili, "6 vatandaşımızın cesedine ulaştık. Tahmini de 4 tane şu an ulaşamadığımız vatandaşımız görünüyor." dedi.
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