Trabzon'da sel felaketi 6 ölü, 4 kayıp - VALİ USTAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
1 saat önce
Trabzon'da sel felaketi 6 ölü, 4 kayıp (3) - VALİ USTAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA(Tür: Yurt)
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:32 Kaynak: DHA
'da sel felaketi 6 ölü, 4 kayıp (3) - VALİ USTAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
(Tür: Yurt)
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