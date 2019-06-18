Son Dakika Haberleri: Trabzon'da sel felaketi 6 ölü, 4 kayıp - VALİ USTAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Son Dakika Güncel Haber

Trabzon'da sel felaketi 6 ölü, 4 kayıp - VALİ USTAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

1 saat önce

Trabzon'da sel felaketi 6 ölü, 4 kayıp (3) - VALİ USTAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA(Tür: Yurt)

Trabzon'da sel felaketi 6 ölü, 4 kayıp (3) - VALİ USTAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
(Tür: Yurt)
Trabzon'da sel felaketi 6 ölü, 4 kayıp - VALİ USTAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:32 Kaynak: DHA
açıklama, ölü, trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray ile adı anılan Banega için Monchi'den açıklama Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma çıktı: 13 ölü Erdoğan: Mursi'nin ölümü normal değil Ekrem İmamoğlu'ndan ortak yayın açıklaması: Didem Arslan'ı Yıldırım istemedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 23:32:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da sel felaketi 6 ölü, 4 kayıp - VALİ USTAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]