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Trabzon'da sel felaketi: Bakandan 'HES faciası' iddialarına yalanlama

1 saat önce

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel ve heyelanlardan dolayı 4 kişi yaşamını yitirdi. Kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Trabzon'da sel felaketi: Bakandan 'HES faciası' iddialarına yalanlama, System.String[]
Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel ve heyelanlardan dolayı 4 kişi yaşamını yitirdi. Kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Araklı ilçesindeki sele ilişkin, "Şu anda ulaştığımız vefat sayısı 4 oldu. Biraz önce bir kişiye daha ulaşıldı ve bizim belirlediğimize göre ve burada elde ettiğimiz, tüm köyde çalışmalarla yapılan değerlendirmelerde 6 kişimiz daha kayıp. Bu 6 kişi konusunda da arkadaşlarımız özellikle hangi bölgelerde olabileceklerini düşünerek oraya yoğunlaşıyorlar." dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:23 
Süleyman Soylu, Araklı, Trabzon, Dünya
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