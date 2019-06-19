Trabzon'da sel felaketi: Bakandan 'HES faciası' iddialarına yalanlama
1 saat önce
Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel ve heyelanlardan dolayı 4 kişi yaşamını yitirdi. Kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:23
'un Araklı
ilçesinde yaşanan sel ve heyelanlardan dolayı 4 kişi yaşamını yitirdi. Kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Araklı ilçesindeki sele ilişkin, "Şu anda ulaştığımız vefat sayısı 4 oldu. Biraz önce bir kişiye daha ulaşıldı ve bizim belirlediğimize göre ve burada elde ettiğimiz, tüm köyde çalışmalarla yapılan değerlendirmelerde 6 kişimiz daha kayıp. Bu 6 kişi konusunda da arkadaşlarımız özellikle hangi bölgelerde olabileceklerini düşünerek oraya yoğunlaşıyorlar." dedi.
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