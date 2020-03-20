Trabzon'da semt pazarında 'koronavirüs' tedbirleri - Son Dakika
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Trabzon'da semt pazarında 'koronavirüs' tedbirleri

6 saat önce

TRABZON'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda yoğunluk azalırken, semt pazarında alışverişe devam edildi.

Trabzon'da semt pazarında 'koronavirüs' tedbirleri, System.String[]

TRABZON'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda yoğunluk azalırken, semt pazarında alışverişe devam edildi. Esnaf ve müşteriler, eldiven, maske ve kolonya ile önlem aldı.

Ortahisar ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde kurulan semt pazarının, koronavirüs nedeniyle kalabalık olmadığı görüldü. Yeşiltepe semt pazarına gelip, alışveriş yapanlar, eldiven ve maske kullanarak, önlem aldı. Pazarcı esnafı da koronavirüse karşı eldiven ve maske kullanmaya özen gösterdi, alışveriş yapanlardan ürünlere dokunmamasını istedi. Kimi pazarcılar ise kolonya ile ellerini dezenfekte etti.

'MASKE ÖRDÜM, İÇİNE PEÇETE KOYUYORUM'

Semt pazarında alışveriş yapan ve ördüğü maskeyle önlem Makbule Süleyman, "İçine peçeteyi koyuyorum, zaman zaman değiştiriyorum. Bu bana daha uygun ve güzel geldi. Piyasada zaten maske de yok. 'Madem dışarı çıkmıyoruz' diyerek, evde meşgale olsun, diye yaptım" dedi.

Pazar alışverişine çıkan İsmail Bülbül de koronavirüsten korunmak için aile olarak köylerine gideceklerini söyleyerek, "İşin ciddiyeti biraz daha kavranırsa daha hassas davranılacağını ve kalabalığın biraz daha azalacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Esnaftan Sezai Aydın da koronavirüsün satışları etkilemediğini belirterek, salgından korktuğunu ve çeşitli tedbirler alarak, kendini koruduğunu söyledi.

Pazarda patates satışı yapan Mustafa Mido da eldiven kullanarak satış yaptığını ve halkın da eldiven taktığını söyledi.

'GÖZÜNLE KARAR VERİP AL'

Alışverişe gelenlerin ürünleri seçmesine izin vermediğini söyleyen Yaşar Aydın ise "Bir kişinin ellediği malı, diğer kişiler ellediği zaman yayılma riski çoğalıyor. 'Gözünle karar verip, al' diyerek alışveriş yapanları uyarıyorum" diye konuştu.


Yeşiltepe, Ortahisar, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:42 Kaynak: DHA

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