TRABZON'DA SEMT PAZARLARINDA SOSYAL MESAFE KURALINA UYULMADI - Son Dakika

TRABZON'da tam kapanmada genelgeyle bugün açılan semt pazarlarında yoğunluk oluştu, tezgahlar arasında sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

Kentte bulunan bazı semt pazarları, bakanlığın genelgesi doğrultusunda bugün açıldı. Polis ve zabıta ekipleri, pazar yerlerinin girişlerinde ve çevresinde önlem aldı. Pazara girenler ateş ölçümü ve HES kodu sorgulamaları yapılarak içeriye alındı. Vatandaşlar ile esnaf, maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda ekiplerce sık sık uyarıldı. Polis ekipleri, vatandaşlara dezenfektan verdi. Pazar yerinde yoğunluk yaşanırken, alışveriş yapanların ise kimi zaman mesafeye uymadığı görüldü.

Pazara gelen Sevgi Hancı, "Bir yandan iyi, bir yandan kötü oldu. Yine insanlar iç içe. İhtiyaçlarını marketlerden karşılayabilirler ama bu hal güzel değil. Bence hiç iyi olmadı. Bir hafta veya on gün daha bekleyebilirdik? dedi.

Pazarda gelerek ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyen Faruk Atamer, 'Ufaktan hareketlilik olması aslında moral açısından iyi ama birkaç gün beklemekte fayda var. Zaten marketler dolu aynı pazarlar gibi. Aslında bu süreci beklememiz gerekiyordu ama hayattan da kopmamak lazım. Hayatın devam ettiğini pazarlarda da görüyoruz. Kısmen de olsa artıları var diye düşünmek lazım' diye konuştu.

Semt pazarı esnaflarından İsmail Kasım da, marketlerde daha fazla yoğunluk olduğunu söyleyerek 'Kapanma oldu güzel ama pazarlar bir gün açılsa sıkıntı olmaz. Marketler dolu, orada virüs geçmiyor burada geçiyor. Açık alandayız burada virüs geçmez ama markette virüs geçer. Haftada 2 veya 3 gün pazarın kurulması lazım' ifadelerini kullandı.