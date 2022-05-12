Trabzon'da kurulan serada yılda 100 bin marul üretiliyor - Son Dakika
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Trabzon'da kurulan serada yılda 100 bin marul üretiliyor

12.05.2022 13:23
Trabzon'da kurulan serada yılda 100 bin marul üretiliyor

Trabzon'da 2 yıl önce kurulan serada yılda 100 bin marul üretiliyor.

Trabzon'da 2 yıl önce kurulan serada yılda 100 bin marul üretiliyor.

Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar ilçesinin Aktoprak Mahallesi'nde 4 mühendis tarafından kurulan marul üretim serasında incelemelerde bulundu.

Yılda 100 bin marul üretilen seranın yerli üretime katkı sağladığını vurgulayan Genç, devlet teşvikiyle birlikte son yıllarda kentte birçok sera kurulduğunu belirtti.

Genç, özellikle meyve ve sebzeyle ilgili kurulan seralar sayesinde vatandaşların taze, organik meyve ve sebzeye ulaşmalarının kolaylaştığını aktardı.

Seralarla birlikte Ortahisar'da tarımsal üretimin her geçen gün arttığına dikkati çeken Genç, şu değerlendirmede bulundu:

"Tarım sektöründe şehrimizin dışarıyla bağımlılığını önemli derecede azaltan seralarımızın sayısının her geçen gün artmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu tür seralarımızı ziyaret ettikçe gururlanıyorum, ayrı bir keyif ve huzur duyduğumu ifade etmek isterim. Bu tür yerleri gezmek, gerçekten de insanın içini açıyor. Bu anlamda bolluk ve bereketin habercisi seramızı şehrimize kazandıran kardeşlerimize de bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum."

Genç, belediye olarak tarımsal faaliyetlere desteklerini her geçen yıl daha da artırarak sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Trabzon'da kurulan serada yılda 100 bin marul üretiliyor
Trabzon'da kurulan serada yılda 100 bin marul üretiliyor
Trabzon'da kurulan serada yılda 100 bin marul üretiliyor
Trabzon'da kurulan serada yılda 100 bin marul üretiliyor
Trabzon'da kurulan serada yılda 100 bin marul üretiliyor
Trabzon'da kurulan serada yılda 100 bin marul üretiliyor
Trabzon'da kurulan serada yılda 100 bin marul üretiliyor

YORUMLAR
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Serada üretilen sebze ve meyve fideleri çiftçiye can suyu oluyor Serada üretilen sebze ve meyve fideleri çiftçiye can suyu oluyor Dünya genelinde her yıl 2 milyarın üstünde atık üretiliyor; Türkiye ilk sırada Dünya genelinde her yıl 2 milyarın üstünde atık üretiliyor; Türkiye ilk sırada

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da kurulan serada yılda 100 bin marul üretiliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da kurulan serada yılda 100 bin marul üretiliyor - Son Dakika
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