Trabzon'da serinlemek için denize giren genç boğuldu - Son Dakika
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Trabzon'da serinlemek için denize giren genç boğuldu

25.07.2022 01:15
Trabzon'da serinlemek için denize giren genç boğuldu

Trabzon'un Araklı ilçesinde serinlemek için denize giren bir genç boğularak hayatını kaybetti.

Trabzon'un Araklı ilçesinde serinlemek için denize giren bir genç boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yalıboyu mahallesinde Kadir Alemdar (18) bugün serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan Alemdar, 112 ekiplerince Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahelelere rağmen Alemdar kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da serinlemek için denize giren genç boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da serinlemek için denize giren genç boğuldu - Son Dakika
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