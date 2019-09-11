Trabzon'da servis araçları denetlendi
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Trabzon'da 636 servis aracı denetlendi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:04 Kaynak: AA
Trabzon'da 636 servis aracı denetlendi.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe trafik denetleme büro amirlikleri ekiplerince, okul servis araçları denetlendi.
Ekipler tarafından denetlenen 636 servis aracından 20'sinin sürücüsüne 3 bin 487 lira cezai işlem uygulandı.
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