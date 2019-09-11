Son Dakika Haberleri: Trabzon'da servis araçları denetlendi
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Trabzon'da servis araçları denetlendi

53 dakika önce

Trabzon'da 636 servis aracı denetlendi.

Trabzon'da servis araçları denetlendi, System.String[]

Trabzon'da 636 servis aracı denetlendi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe trafik denetleme büro amirlikleri ekiplerince, okul servis araçları denetlendi.

Ekipler tarafından denetlenen 636 servis aracından 20'sinin sürücüsüne 3 bin 487 lira cezai işlem uygulandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:04 Kaynak: AA
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