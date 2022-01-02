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Sevgi evlerinde kalan çocuklar "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Son Dakika

Sevgi evlerinde kalan çocuklar "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

02.01.2022 17:54

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini, Trabzon'daki sevgi evlerinde kalan çocuklar ilgiyle izledi.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini, Trabzon'daki sevgi evlerinde kalan çocuklar ilgiyle izledi.

Bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda gösterime giren "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini sevgi evlerinde kalan çocuklarla izleyen Vali İsmail Ustaoğlu, çocuklarla filmle ilgili sohbet etti.

Vali Ustaoğlu, filmin ardından gazetecilere, dün vizyona giren filme Trabzon halkının müthiş ilgi gösterdiğini, sinema salonlarında seansların tamamen dolu olduğunu söyledi.

Öğrenciler başta olmak üzere jandarma ve emniyet mensupları ile şehit ailelerini filmle buluşturacaklarını ifade eden Vali Ustaoğlu, "Bugün sevgi evlerimizdeki çocuklarımızla filmi izledik ve duygusal anlar yaşadık. Hepimizi derinden hüzünlendiren bir film oldu. Filmde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Eren Bülbül ve Ferhat Gedik astsubayımız artık bizim sembolümüz oldu. İki kahramanımızın bu filmde bir arada toplumumuzla buluşturulması da ayrı bir anlam ifade etti." değerlendirmesinde bulundu.

Sevgi evlerinde kalan çocuklar Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmini izledi
Sevgi evlerinde kalan çocuklar Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmini izledi
Sevgi evlerinde kalan çocuklar Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmini izledi

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Eren Bülbül, Astsubay, Trabzon, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sevgi evlerinde kalan çocuklar 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevgi evlerinde kalan çocuklar "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Son Dakika
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