Trabzon'da seyir halindeki aracın üzerine kaya düştü: 4 ölü - Son Dakika
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Trabzon'da seyir halindeki aracın üzerine kaya düştü: 4 ölü

26.03.2022 18:44

Trabzon'da seyir halindeki aracın üzerine kaya düştü: 4 ölü Trabzon'un Tonya ilçesinde kaya parçasının seyir halindeki bir aracın üzerine düşmesi sonucu meydana gelin olayda ilk belirlemelere göre araç içinde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'da seyir halindeki aracın üzerine kaya düştü: 4 ölü

TRABZON - Trabzon'un Tonya ilçesinde kaya parçasının seyir halindeki bir aracın üzerine düşmesi sonucu meydana gelin olayda ilk belirlemelere göre araç içinde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Karaağaçlı mahallesinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 60 KF 334 plakalı aracın üzerine seyir halindeyken yamaçtan kopan dev bir kaya parçası düştü. Araç olay sonrası hurdaya dönerken araçta bulunan 4 kişi ilk belirlemelere göre hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Trabzon'da seyir halindeki aracın üzerine kaya düştü: 4 ölü
Trabzon'da seyir halindeki aracın üzerine kaya düştü: 4 ölü
Trabzon'da seyir halindeki aracın üzerine kaya düştü: 4 ölü

YORUMLAR
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Kaya parçası yoldan geçen aracın üzerine düştü: 4 ölü Kaya parçası yoldan geçen aracın üzerine düştü: 4 ölü Kendisini 'BM kampında hemşire' olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldı Kendisini 'BM kampında hemşire' olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldı Kartepe Zirvesi devam ediyor Kartepe Zirvesi devam ediyor

Tragger, Trabzon, Tonya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da seyir halindeki aracın üzerine kaya düştü: 4 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da seyir halindeki aracın üzerine kaya düştü: 4 ölü - Son Dakika
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