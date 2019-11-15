Son Dakika Haberleri: Trabzon'da seyir halindeki dolmuş yandı
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Trabzon'da seyir halindeki dolmuş yandı

6 saat önce

Trabzon'da seyir halindeki bir dolmuşta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Trabzon'da seyir halindeki dolmuş yandı, System.String[]

Trabzon'da seyir halindeki bir dolmuşta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi Maraş Caddesi'nde seyir halindeki 61 D 0716 plakalı dolmuşta, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Dolmuş şoförü ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaralanan olmazken, dolmuşta hasar oluştu.

Yangın nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan Maraş Caddesi, soğutma işlemlerinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:26 Kaynak: AA
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