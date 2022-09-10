Trabzon'da seyir halindeki otomobilden havaya ateş açan sürücü yakalandı - Son Dakika
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Trabzon'da seyir halindeki otomobilden havaya ateş açan sürücü yakalandı

10.09.2022 14:58
Trabzon'da seyir halindeki otomobilden havaya ateş açan sürücü yakalandı

Trabzon'da seyir halindeki otomobilden havaya ateş açtığı iddia edilen sürücü gözaltına alındı.

Trabzon'da seyir halindeki otomobilden havaya ateş açtığı iddia edilen sürücü gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde Ortahisar ilçesindeki Erdoğdu Mahallesi'nde otomobilden tabancayla havaya ateş edilmesiyle ilgili çalışma başlatan ekipler, araç ve sürücüyü tespit etti.

Kısa sürede yakalanan sürücü A.U, gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada tabanca ele geçirildi. Alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edilen A.U'ya 7 bin 348 lira ceza uygulandı.

A.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Ortahisar, Tragger, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da seyir halindeki otomobilden havaya ateş açan sürücü yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Trabzon'da seyir halindeki otomobilden havaya ateş açan sürücü yakalandı - Son Dakika
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