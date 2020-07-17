Trabzon'da seyyar satıcının saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı - Son Dakika

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde denetim yaptığı sırada seyyar satıcının saldırısına uğrayan kadın zabıta görevlisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Uzun Sokak'ta denetim yaptıkları sırada, müdahalede bulundukları seyyar satıcının saldırısına uğradı.

Zabıta ekiplerine direnen seyyar satıcı, bir kadın memurun parmağını kırdı.

Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, olayın dün akşam saatlerinde yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Uzun Sokak'ta görev yapan zabıta ekiplerimiz, bölgede seyyar satıcılık yapan bir vatandaşımıza müdahale etmiştir. Bunun üzerine seyyar satıcı mukavemet göstermiş ve ekiplerimize direnmiştir. Bu direniş, fiziki saldırıya dönüşmüş ve Nadya Taşkın isimli görevli personelimizin parmağı kırılmıştır."

Olay sonrası zabıta memurunun hastaneye sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Alınan adli raporda parmağının kırık olduğu tespit edilmiştir. Konu Çarşı Polis Karakolu tarafından takip edilmekte olup adli tahkikat başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.