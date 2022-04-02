Trabzon'da sıcaklık artışı nedeniyle hızla eriyen kar derelerin debisini yükseltti - Son Dakika
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Trabzon'da sıcaklık artışı nedeniyle hızla eriyen kar derelerin debisini yükseltti

02.04.2022 14:28
Trabzon'da sıcaklık artışı nedeniyle hızla eriyen kar derelerin debisini yükseltti

Trabzon'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yüksek kesimlerdeki karın hızla erimesi sonucu derelerin debisi arttı.

Trabzon'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yüksek kesimlerdeki karın hızla erimesi sonucu derelerin debisi arttı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıktığı kentin yüksek kesimlerindeki kar hızla erimeye devam ediyor.

Karın erimesi neticesinde dere yataklarında akışa geçen su miktarı, dün akşam saatlerinde 3 katına çıktı ancak su seviyesi bugün biraz düştü.

Sıcak hava dalgasının sürmesi nedeniyle akarsu debilerindeki artış devam edebilir. Bu nedenle DSİ ekipleri, sahadaki takip çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle dere yataklarına yakın bölgelerdeki vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Değirmendere Deresi'nin debisi arttı

Maçka ilçesinden başlayan ve Ortahisar ilçesinden Karadeniz'e dökülen Değirmendere Deresi'nin debisinin de arttığı gözlendi.

Mahalle sakinlerinden Zeynel Kara, AA muhabirine, deredeki su miktarının düne göre çok arttığını belirterek, "Dünle bugün arasında bayağı bir farklılık var. Neredeyse bir metre fark var. Dün derenin içine bakınca zemindeki taşları, kayaları görürdük ama şimdi öyle değil, deredeki su her tarafı kaplamış, kapatmış." dedi.

Yetkili kurumların heyelan, çığ ve taşkınlara karşı uyarı yaptığını ifade eden Kara, "Biraz tedbirli olmamız lazım. Afaki bir durum var, sıcaklık çok, rüzgar çok. Bugün dağlarda kar yok, hepsi eridi. Uyarılardan sonra da biz devamlı dereyi buradan takip ediyoruz." diye konuştu.

Ahmet Soylu da birkaç gün önce yarım metre olan deredeki su seviyesinin 1,5-2 metreye yükseldiğini anlattı.

Trabzon'da sıcaklık artışı nedeniyle hızla eriyen kar derelerin debisini yükseltti
Trabzon'da sıcaklık artışı nedeniyle hızla eriyen kar derelerin debisini yükseltti
Trabzon'da sıcaklık artışı nedeniyle hızla eriyen kar derelerin debisini yükseltti
Trabzon'da sıcaklık artışı nedeniyle hızla eriyen kar derelerin debisini yükseltti

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Devlet Su İşleri, Trabzon, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da sıcaklık artışı nedeniyle hızla eriyen kar derelerin debisini yükseltti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da sıcaklık artışı nedeniyle hızla eriyen kar derelerin debisini yükseltti - Son Dakika
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