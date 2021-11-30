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Şiddetli fırtına ağaçları yerinden söktü, çatıları uçurdu - Son Dakika

Şiddetli fırtına ağaçları yerinden söktü, çatıları uçurdu

30.11.2021 21:37

Şiddetli fırtına ağaçları yerinden söktü, çatıları uçurdu Fırtınada uçan çatı ve kiremitler nedeniyle park halindeki çok sayıda araç zarar gördü Trabzon'da bugün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli fırtına ağaçları devirdi, yerlerinden söktü, çatıları uçurdu.

Şiddetli fırtına ağaçları yerinden söktü, çatıları uçurdu

Fırtınada uçan çatı ve kiremitler nedeniyle park halindeki çok sayıda araç zarar gördü

TRABZON - Trabzon'da bugün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli fırtına ağaçları devirdi, yerlerinden söktü, çatıları uçurdu. Fırtınada uçan çatı ve kiremitler nedeniyle park halindeki çok sayıda araç zarar gördü.

Saatteki hızı 70-80 km'yi bulan fırtına bu akşam özellikle Ortahisar ilçesi ile Yomra ve Araklı ilçeleri başta olmak üzere çok sayıda noktada etkili oldu. Fırtına bazı ağaçları yerinden sökerken, bazı ağaçların dalları kırıldı. Ortahisar ilçesi Kalkınma mahallesinde uçan çatı ve kiremitler nedeniyle çok sayıda araç zarar görürken, Büyükşehir Belediyesi ekipler gelen ihbarlara yetişmeye çalıştı. Fırtına Ortahisar ilçesinin yanı sıra Araklı ve Yomra ilçesinde de yol ortasındaki ağaçları yerinden söktü, ağaçları devirdi. Yola devrilen ağaçlar ağaç motoru ile kesilerek yoldan temizlendi.

Şiddetli fırtına ağaçları yerinden söktü, çatıları uçurdu
Şiddetli fırtına ağaçları yerinden söktü, çatıları uçurdu
Şiddetli fırtına ağaçları yerinden söktü, çatıları uçurdu
Şiddetli fırtına ağaçları yerinden söktü, çatıları uçurdu
Şiddetli fırtına ağaçları yerinden söktü, çatıları uçurdu
Şiddetli fırtına ağaçları yerinden söktü, çatıları uçurdu
Şiddetli fırtına ağaçları yerinden söktü, çatıları uçurdu
Şiddetli fırtına ağaçları yerinden söktü, çatıları uçurdu
Şiddetli fırtına ağaçları yerinden söktü, çatıları uçurdu
Şiddetli fırtına ağaçları yerinden söktü, çatıları uçurdu
Şiddetli fırtına ağaçları yerinden söktü, çatıları uçurdu
Şiddetli fırtına ağaçları yerinden söktü, çatıları uçurdu

Ortahisar, Tragger, Trabzon, Fırtına, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şiddetli fırtına ağaçları yerinden söktü, çatıları uçurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şiddetli fırtına ağaçları yerinden söktü, çatıları uçurdu - Son Dakika
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