Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri devrilen ağaçlara müdahale ederken güvenlik güçleri de merkezde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tedbirleri artırdı.

Kaynak: AA

Karadeniz Sahil Yolu, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da şiddetli rüzgar etkili oldu - Son Dakika

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